Highlights e gol Virtus Francavilla-Pescara 3-2, girone C Serie C 2022/2023 (VIDEO)

Gara intensa a Francavilla Fontana tra Virtus Francavilla e Pescara che termina con una vittoria casalinga per 3-2 nella gara di Serie C. Match che si sblocca all’11’ con Cardoselli. Lo stesso Trotta trova poi la doppietta in chiusura del primo tempo. Nella seconda frazione la riapre il Pescara con Lescano, ma poco dopo Francavilla ancora in gol con Patierno. Nel finale c’è anche il gol di Cuppone, ma non basta: finisce 3-2. Ecco gli highlights del match.