Highlights e gol Sampdoria-TS Galaxy 5-1, Amichevole invernale 2022 (VIDEO)

di Christian Poliseno 6

Gli highlights e i gol di Sampdoria-TS Galaxy, match amichevole valevole per il precampionato invernale, in cui i blucerchiati guidati da Dejan Stankovic si sono imposti in rimonta sulla formazione avversaria grazie alla tripletta realizzata da Manolo Gabbiadini e alle reti messe a referto da Quagliarella e Caputo. Ecco il video delle azioni salienti e delle marcature della partita.