Highlights e gol Olbia-Cesena 0-1, girone B Serie C 2022/2023 (VIDEO)

di Christian Poliseno 8

Gara non molto intensa ad Olbia tra Olbia e Cesena che termina con una vittoria ospite per 0-1 nella gara di Serie C. Match che si sblocca al 20′ con il gol di Saber Hraiech. Nessun’altra rete da segnalare. Ecco gli highlights del match.