Highlights e gol Milan-Lumezzane 3-2, amichevole invernale 2022 (VIDEO)

di Christian Poliseno 6

Prima amichevole invernale per il Milan, in vista del ritorno della Serie A, ora in pausa per i Mondiali di Qatar 2022. Nella sgambata odierna, i rossoneri si sono imposti 3-2 contro il Lumezzane in rimonta con i gol di Adli, Alesi ed Eletu a fronteggiare l’ottima prova della squadra di Serie D. Ecco gli highlights del match.