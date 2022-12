Highlights e gol Espanyol-Torino 0-1: amichevole 2022 (VIDEO)

di Enrico Ricciulli 1

Il video con gli highlights ed i gol di Espanyol-Torino 0-1, primo test amichevole all’interno del ritiro in Spagna per gli uomini di Ivan Juric. I granata, nonostante tanti ragazzi Primavera in campo, resistono agli attacchi avversari nei minuti finali e conquistano una vittoria che dà morale in vista della ripresa del campionato di Serie A. A decidere è la rete di Miranchuk al 39′ del primo tempo, messa a segno nel momento di maggior pressione della formazione iberica. Di seguito il video con le azioni più importanti ed i momenti più emozionanti della partita.