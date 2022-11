Highlights e gol Crotone-Latina 1-0, girone C Serie C 2022/2023 (VIDEO)

di Christian Poliseno 14

Gara non molto intensa a Crotone tra Crotone e Latina che termina con una vittoria casalinga per 1-0 nella gara di Serie C. Match che si sblocca solo al 79′ con Mogos. Prima di ciò, il Latina era rimasto in 10 per via dell’espulsione per doppia ammonizione di Cortinovis. Ecco gli highlights del match.