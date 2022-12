Highlights e gol Crotone-Gelbison 1-1, girone C Serie C 2022/2023 (VIDEO)

di Christian Poliseno 1

Gara intensa a Crotone tra Crotone e Gelbison che termina con un pareggio per 1-1 nella gara di Serie C. Match che si sblocca al 52′ con Fornito, pareggio finale che arriva al 71′ dal gol di Chiricò. Nel finale arriva anche l’espulsione di Cargnelutti, ma non basta per riaprire la partita. Ecco gli highlights del match.