Highlights e gol Cesena-Alessandria 3-1, girone B Serie C 2022/2023 (VIDEO)

di Christian Poliseno 59

Gara intensa a Cesena tra Cesena ed Alessandria che termina con una vittoria casalinga 3-1 nella gara di Serie C. Match che si sblocca già all’11’ con Prestia, pareggiato poi al 35′ con gol di Martignano su rigore. Nel secondo tempo, il Cesena dà la spallata decisiva, al 49′ con Ferrante ed al 57′ con Corazza. Poco dopo arriva anche il rosso per Rotas, che lascia gli ospiti in 10. Ecco gli highlights del match.