Golf, World Tour: Molinari all’Alfred Dunhill Championship

Continua il DP World Tour 2023 con la terza gara consecutiva in Sudafrica, l’Alfred Dunhill Championship, in programma da domani a domenica. Sul percorso del Leopard Creek CC, a Malelane, ci sarà anche Edoardo Molinari in un evento in cui sono impegnati buona parte dei migliori giocatori di casa: occhi puntati su Charl Schwartzel, quattro volte vincitore di questo torneo, su Ernie Els, a segno nel 2005, e su Louis Oosthuizen, tutti Major Champions, i più titolati nel field in cui i sudafricani sono in numero preponderante e grandi favoriti. Proveranno a concedere il bis il campione in carica Christiaan Bezuidenhout e due past winner in tempi meno recenti, Brandon Stone (2016) e Branden Grace (2014), in un contesto che comprende altri candidati al titolo quali Thriston Lawrence (suo il precedente South African Open), Dean Burmester, Erik Van Rooyen, Zander Lombard, Daniel Van Tonder, Tristen Strydom ed Hennie Du Plessis. Il montepremi è di 1.500.000 euro.