Golf: Lawrence trionfa al South African Open, nono Molinari

Thriston Lawrence trova la sua terza vittoria in carriera sul DP World Tour: il South African Open. A Johannesburg, si è imposto con un totale di 272 (64 67 67 74, -16) colpi in un evento che lo ha visto in testa dal primo all’ultimo giro. Buona prova per Edoardo Molinari, alla prima gara sul DP World Tour 2023. Nono posto e uno score di 279 (67 70 70 72, -9). Dietro di lui Renato Paratore, 15/o con 280 (70 70 69 71, -8). Più distaccato Francesco Laporta, 40/o con 284 (71 69 70 74, -4).

Ecco di seguito le parole di Lawrence: “Sono riuscito a conquistare un torneo che ogni sudafricano sogna di vincere. Non è stato certo facile, ma ce l’ho fatta”.