Golf, DP World Tour 2023: a Johannesburg guida Bradbury, Laporta nono

Il maltempo copisce Johannesburg, dove si sta svolgendo il primo round del Joburg Open, torneo d’apertura del DP World Tour 2023. La gara è stata interrotta ben due volte e rinviata poi a domani. Classifica dunque parziale in Sudafrica, con l’inglese Dan Bradbury che, con un round in 63 (-8), guida il leaderboard con un colpo di vantaggio sul tedesco Nick Bachem, 2/o con 64 (-7) davanti al francese Romain Langasque, 3/o con 65 (-6).

Tra gli azzurri, buon inizio per Francesco Laporta che dopo 12 buche giocate è nono sul “-4” e precede in graduatoria Renato Paratore, 18esimo con 68 (-3). Lorenzo Scalise, invece, è 65esimo, in par dopo 11. Cinque birdie (di cui tre consecutivi) e un bogey per Laporta, fermato sul più bello.

A Brisbane, Min Woo Lee (tra i favoriti della vigilia), Jason Scrivener e John Lyras condividono il comando della classifica con uno score di 65 (-6) colpi dopo 18 buche del Fortinet Australian PGA Championship. Falsa partenza per Andrea Pavan, unico azzurro nel field, che è 132esimo con 75 (+4) dopo un round sull’altalena con otto bogey e quattro birdie.