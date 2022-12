Giugliano-Crotone oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Giugliano-Crotone sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per la diciannovesima giornata di Serie C 2022/2023. Appuntamento con il girone C e in campo c’è la seconda in classifica che sfida la quinta, anche se ballano quindici punti tra le due squadre a vantaggio dei calabresi. Si parte alle ore 12.30 di domenica 18 dicembre, diretta tv su Sky Sport Football, diretta streaming su Sky Go e anche su Eleven Sports.