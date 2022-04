Giro di Sicilia 2022, risultati, classifiche e ordine d’arrivo prima tappa: trionfa Malucelli

by Enrico Ricciulli

Giro di Sicilia volata - Foto Sportface

Matteo Malucelli vince la prima tappa Milazzo-Bagheria del Giro di Sicilia 2022. L’azzurro della Nazionale di Bennati, portacolori dell’ormai dissolta Gazprom-Rusvelo e dunque attualmente senza squadra, si è imposto dopo 199 chilometri pieni di emozioni. L’italiano nella volata finale ha vinto un emozionante ruota a ruota contro il connazionale Matteo Moschetti. Quest’ultimo è stato rimontato proprio negli ultimi cinquanta metri da Malucelli, che con la strada spianata ha potuto dare libero sfogo alla sua velocità. Completa il podio l’altro azzurro Filippo Fiorelli (Bardiani CSF faizanè), che si è reso protagonista di una grande rimonta nel corso della gara. Di seguito i risultati e l’ordine d’arrivo ed il recap completo di questa prima tappa del Giro di Sicilia 2022.

I RISULTATI E L’ORDINE D’ARRIVO

Matteo Malucelli (4:21.36) ITA Matteo Moschetti ITA Filippo Fiorelli ITA Alessandro Fedeli ITA Damiano Caruso ITA David Martin Romero ESP Garbin Thijissen BEL Pier Andre Cote CAN Carloalberto Giordani ITA Nicola Venchiarutti ITA

RIVIVI LA DIRETTA LIVE

LA GARA – Il gruppo inizialmente è molto compatto. La bagarre inizia poco prima delle rampe del GPM Tindari, unico tratto in salita della giornata. Qui sette corridori prendono il largo. Si tratta di Michael Belleri (Biesse-Carrera), Nelson Soto (Colombia Tierra de Atletas), Gabriele Petrelli (CT Friuli), Alejandro Ropero (Eolo-Kometa), Guido Draghi (Mg.K Vis-Color for Peace-VPM), Stefano Gandin (Team Corratec) e Francesco Zandri (Work Service Vitalcare Vega). Gandin riesce a scollinare per primo garantendosi la maglia verde pistacchio al termine della tappa, quella riservata al leader della classifica scalatori. Matteo Zurlo e Gergely Szarka provano a tenere testa ai fuggitivi ma vengono prontamente inglobati dal resto della truppa. Da qui i battistrada provano ad incrementare il vantaggio. Poi un forcing del gruppo, che prova a riportarsi sotto i 2′ di distacco.

Quando si esce dalla provincia di Messina per entrare in quella di Palermo, però, i fuggitivi aumentano nuovamente il passo gara. Sono continui i cambi di ritmo tra i fuggitivi ed il resto del gruppo, che a 40 km dal termine prova a dare lo strappo portandosi ad 1’30”. Lo spagnolo Alejandro Ropero vince il traguardo volante di Termini Imorese ed insieme a Belleri prova a staccarsi dal gruppo dei fuggitivi. Vengono presto inglobati ma a 17 km dal termine il resto della truppa si rifà prepotentemente sotto portandosi a 45″. Il duo Belleri-Petrelli prova a resistere in testa ma bene presto il gruppo li riaggancia. E’ il preludio di una volata finale che viene vinta da uno straordinario Matteo Malucelli, che vince un emozionante ruota a ruota con Matteo Moschetti. Terza posizione per Flippo Fiorelli, che in rimonta si piazza sul podio.