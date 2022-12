Giorgetti gela lo sport italiano: “Niente norme ad hoc per le società, regole uguali per tutti”

Il ministro dell’economia, Giancarlo Giorgetti, gela lo sport italiano e conferma le indiscrezioni che erano circolate ieri circa la contrarietà alle norme “salva debiti” a favore delle società sportive, dunque un no secco già espresso dal Mef all’emendamento al decreto aiuti quater per la rateizzazione dei versamenti sospesi per lo sport. Lo apprende l’Ansa da fonti interne al vertice di maggioranza sulla Manovra.