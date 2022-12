Fritz-Hurkacz in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Diriyah Tennis Cup 2022

Taylor Fritz sfiderà Hubert Hurkacz nei quarti di finale della Diriyah Tennis Cup 2022, torneo d’esibizione in programma da giovedì 8 a sabato 10 dicembre nella città di Al Diriyah (Arabia Saudita). Sfida di alto livello in terra saudita, dove a contendersi la semifinale saranno due Top 10. Nonostante siano separati da una sola posizione nel ranking, Hurkacz ha dovuto giocare il primo turno mentre Fritz ha avuto un bye in quanto testa di serie numero quattro. Poco male per il polacco, che ha liquidato in due set il giovane Stricker. Match che si preannuncia molto combattuto.

Fritz e Hurkacz scenderanno in campo oggi (giovedì 8 dicembre). I due giocatori sono pianificati come quarto incontro della sessione pomeridiana, al termine di Tsitsipas-Norrie (in programma alle ore 18). I telespettatori potranno seguire il torneo su Eurosport, mediante i due canali di riferimento Eurosport 1 (canale 210 Sky) ed Eurosport 2 (canale 211 Sky). Disponibile anche una diretta streaming attraverso le piattaforme Discovery + e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match tra Fritz e Hurkacz. Il nostro sito garantirà aggiornamenti in tempo reale ed accompagnerà i propri lettori con news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti.