Francia: il 6 gennaio ci sarà la decisione della Federazione sul Ct

Bisognerà aspettare fino al 6 gennaio per scoprire quale sarà il destino della panchina della Nazionale Francese. Per quella data, infatti, è prevista la riunione del comitato esecutivo della Federcalcio transalpina che si pronuncerà sulla guida tecnica della nazionale. Secondo quanto riportato da “Le Parisien”, Deschamps avrebbe incontrato ieri il presidente federale La Graet e al momento ci sarebbero buone possibilità per la sua conferma. Il nodo sarebbe legato alla durata del contratto visto che il ct vorrebbe continuare fino ai prossimi Mondiali del 2026 mentre la Federazione preferirebbe un biennale.

Da considerare anche la possibilità Zinedine Zidane, fermo ormai da giugno 2021 quando ha lasciato il Real Madrid, prendendosi un anno sabbatico.