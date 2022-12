Formazioni ufficiali Sampdoria-Dinamo Dresda, amichevole invernale 2022

Le formazioni ufficiali di Sampdoria-Dinamo Dresda, sfida valida come amichevole invernale. In Turchia ultimo appuntamento per la squadra blucerchiata, poi qualche giorno prima di preparare la ripresa del campionato. I tedeschi costituiscono un banco di prova interessante. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 15:30 di martedì 20 dicembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI SAMPDORIA-DINAMO DRESDA

SAMPDORIA: Ravaglia; Bereszynski, Ferrari, Villa; Malagrida, Yepes, Villar, Trimboli, Murru; Djuricic, Montevago.

DINAMO DRESDA: Drljaca; Gogia, Arslan, Kammerknecht, Becker, Hauptmann, Will, Lewald, Schaffler, Kulke, Ehrlich.