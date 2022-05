Formazioni ufficiali Padova-Juventus U23, Playoff Serie C 2021/2022

by Davide Triolo

Le formazioni ufficiali di Padova-Juventus Under 23, incontro valevole per il ritorno dei quarti di finale Playoff della Serie C 2021/2022. I veneti hanno ottenuto un importante successo esterno in Piemonte e proveranno a replicare le proprie gesta anche in casa, davanti a un pubblico che sogna legittimamente l’accesso in Serie B. Il Padova è una delle favoritissime per l’approdo in serie cadetta, al pari del Palermo, sebbene l’ostacolo Juventus sia ancora insidioso e vada considerato con il massimo della concentrazione possibile. Di seguito i 22 giocatori in campo dal 1′ in Padova-Juventus Under 23, quarti di finale dei Playoff del campionato di terza serie italiana: continua il sogno Serie B.

FORMAZIONI UFFICIALI

PADOVA: Donnarumma, Della Latta, Pelagatti, Germano, Dezi, Ajeti, Terrani, Settembrini, Ceravolo, Kirwan, Chiricò.

Allenatore: Massimo Oddo.

JUVENTUS UNDER 23: Israel; Leo, De Winter, Poli, Anzolin; Sersanti, Barrenechea, Nicolussi Caviglia; Compagnon, Soulé; Da Graca.

Allenatore: Lamberto Zauli.