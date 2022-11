Finals Coppa Davis 2022, Fognini: “Adesso è giusto sognare”

“Siamo contenti, sapevamo che il punto del doppio vale il 50% dell’eliminatoria. Senza Sinner e Berrettini era molto, molto dura ma sapevamo di avere le nostre carte da giocare, in Davis può succedere qualsiasi cosa”. Con queste parole Fabio Fognini è intervenuto dopo la vittoria, insieme a Bolelli, sulla coppia statunitense Paul/Sock che ha permesso all’Italia di battere gli Stati Uniti e volare in finale alle Finals di Coppa Davis 2022. “Io e Simone abbiamo risposto presente, per questi colori abbiamo sempre dato l’anima. Adesso è giusto sognare” ha aggiunto l’azzurro.

“E’ stata una partita molto sofferta – ha invece detto Bolelli – Non eravamo i favoriti sulla carta e ora siamo contenti. Ora testa a sabato ma siamo consapevoli di avere una grandissima squadra”.