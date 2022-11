Finals Coppa Davis 2022: Croazia in semifinale, Cilic e Coric mandano al tappeto la Spagna

La Croazia batte la Spagna 2-0 e si qualifica per la semifinale di Coppa Davis 2022, in programma a Malaga dal 22 al 27 novembre. Cilic e Coric sconfiggono la squadra di casa senza neppur aver bisogno del doppio e raggiungono l’Australia al penultimo atto della competizione. Ottima prova da parte dei croati, che rispettano il pronostico della vigilia e alimentano il sogno di riportare a casa la Davis, vinta nel 2018.

LA CRONACA – Il primo punto della sfida lo conquista Borna Coric, bravo a sconfiggere Roberto Bautista Agut con il punteggio di 6-4 7-6. Il croato non perde mai la battuta e regola l’avversario in due ore di gioco. Ben dodici gli ace realizzati dal campione di Cincinnati, che dimostra grande feeling con la superficie e si candida ad essere un tennista ostico da sconfiggere nel corso della settimana.

Molto più equilibrato il secondo incontro, con Marin Cilic che impiega 3h14′ per battere Pablo Carreno Busta. Match pieno di sorprese e ribaltamenti di fronte, con il primo set che va allo spagnolo per 7-5 dopo 1h09′. Cilic però dà vita alla rimonta e disputa un ottimo secondo set, conquistato per 6-3 dopo aver dominato i suoi turni di servizio ed aver operato il break alla quarta opportunità (in tre game diversi). Infine, nella frazione decisiva, entrambi i giocatori possono recriminare. Cilic era avanti di un break (4-2) ma è stato costretto al tie-break; Carreno Busta, invece, era avanti di un mini-break nel jeu decisif (4-1), ma ha subito un parziale di 6-1 ed ha ceduto per 7 punti a 5. Vola dunque in semifinale la Croazia, che estromette i padroni di casa e si conferma una delle nazionali favorite per il titolo.