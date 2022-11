Finals Coppa Davis 2022, Croazia-Australia 1-0: Coric supera in due set Kokkinakis

Borna Coric batte in due set Thanasi Kokkinakis (6-4 6-3) e regala alla Croazia il primo punto nella sfida contro l’Australia, prima semifinale delle Finals di Coppa Davis 2022. Il croato ha avuto la meglio senza problemi grazie a un break nel game conclusivo del primo set e a quello nel sesto game del secondo parziale.

Coric apre con un game a 30 e Kokkinakis pareggia con qualche difficoltà portandosi a casa il primo game al servizio ai vantaggi. Tutto facile per il croato nel terzo gioco, tenuto a zero, così come per l’australiano in un quarto game a 15. Turno di battuta tenuto a 15 anche da Coric che torna avanti sul 3-2, ma è di nuovo immediato il pareggio di Kokkinakis sul 3-3. Nell’ottavo game l’australiano rischia ma riesce a salvare la palla break, mentre le decimo gioco è costretto ad arrendersi ai vantaggi dopo aver recuperato dal 15-40 al 40-40 (6-4).

Qualche difficoltà per Coric nel primo game del secondo set conquistato ai vantaggi, Kokkinakis risponde con un game a zero e si vede annullare una palla break nel terzo game (2-1). Finale di parziale dominato dal croato, che dopo aver conquistato il quinto game ai vantaggi strappa il servizio all’avversario nel sesto gioco e allunga con un turno di battuta a 15 nel settimo (5-2), chiudendo poi con un game a zero sul 6-3.