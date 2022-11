Finals Coppa Davis 2022, Bolelli/Fognini battono in due set Sock/Paul: l’Italia è in semifinale

Fabio Fognini e Simone Bolelli regalano all’Italia la vittoria sugli Stati Uniti e il pass per le semifinali delle Finals di Coppa Davis 2022. A Malaga, gli azzurri hanno la meglio sulla coppia americana composta da Tommy Paul e Jack Sock con lo score di 6-4 6-4 grazie al break nel nono gioco del primo set e a quello nel settimo game del secondo parziale, e trascinano la squadra al penultimo atto, dove affronterà la vincente tra Germania e Canada. Dopo la vittoria di Sonego su Tiafoe e il ko di Musetti contro Fritz, Bolelli e Fognini chiudono i conti sul 2-1.

RISULTATI E CLASSIFICHE

PROGRAMMA, CALENDARIO E COPERTURA TV

REGOLAMENTO

Nel primo game del primo set Bolelli e Fognini hanno subito due occasioni per strappare il servizio agli avversari, ma Paul e Sock riescono a recuperare dal 15-40 al 40-40 e a conquistare il game. Tutto facile per i due azzurri nel secondo gioco, tenuto a zero, m,a gli americani rispondono allo stesso modo nel terzo game e tornano in vantaggio sull’1-2. Equilibrio fino al 4-4, e nel nono game Bolelli e Fognini riescono a strappare il servizio agli avversarsi alla quarta occasione chiudendo successivamente il set con un game a 30 sul 6-4.

Sock e Paul ripartono alla grande nel secondo set con un game a zero. Nel secondo gioco gli azzurri rischiano sul 30-40 con un errore di Bolelli ma riescono a salvarsi ai vantaggi e a pareggiare conti. Terzo game equilibrato e deciso ai vantaggio, dove gli americano sono riusciti a tenere il servizio, e turni di battuta successivi tenuti bene dai tennisti fino al 3-3. Nel settimo gioco è break a 15 per l’Italia, con Fognini e Bolelli che allungano successivamente sul 5-3, chiudendo i conti con un turno di battuta a zero sul 6-4.