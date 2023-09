Fils-Shelton oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Laver Cup 2023

Arthur Fils sfiderà Ben Shelton nel primo match della prima giornata di Laver Cup 2023, in corso a Vancouver, Canada. Il giovane tennista francese pochi giorni dopo essere stato nominato in squadra in seguito al forfait di Stefanos Tsitsipas è subito chiamato a scendere in campo in un match che promette spettacolo tra due tennisti emergenti. Ben Shelton ormai lo conosciamo tutti e agli US Open ha mostrato tutto il suo enorme potenziale. Mancano i top-players in quel di Vancouver, ma con questo match ci sarà da divertirsi.

IL PROGRAMMA DELLA PRIMA GIORNATA

RISULTATI E CLASSIFICA

FORMAT E REGOLAMENTO

PROGRAMMA E COPERTURA TV

Fils e Shelton scenderanno in campo oggi, venerdì 22 settembre. Il match è in programma sul veloce indoor della Rogers Arena di Vancouver alle ore 22:00 italiane. La diretta televisiva è affidata ad Eurosport 1 (canale 210 di Sky). Prevista anche una diretta streaming attraverso le piattaforme Discovery+, Dazn e Sky Go. In alternativa, anche Sportface.it garantirà ai propri lettori un’ampia copertura con news, aggiornamenti ed highlights nel corso della manifestazione in corso in Canada.