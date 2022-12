Fifa, annunciato un regolamento per gli agenti: verrà introdotto un tetto alle commissioni

Nella giornata di oggi si è riunito il Consiglio FIFA. Tante le novità annunciate, ecco anche un nuovo sistema di regolamentazione sull’operato degli agenti FIFA: “Un passo importante verso l’istituzione di un sistema più equo e trasparente. È stato approvato il regolamento FIFA per gli agenti di calcio, che cerca di introdurre standard di servizio di base per gli agenti di calcio e i loro clienti, compreso un sistema di licenze obbligatorio, il divieto di rappresentanza multipla per evitare conflitti di interesse e l’introduzione di un tetto alle commissioni, il cui obiettivo è rafforzare la stabilità contrattuale, proteggere l’integrità del sistema di trasferimento e raggiungere una maggiore trasparenza finanziaria”.

E ancora, delle modifiche al Codice Etico e al Codice Disciplinare della FIFA: “Nell’ambito della politica di tolleranza zero della FIFA contro tutte le forme di violenza di genere e altre forme di violenza, il Consiglio della FIFA ha inoltre concordato di modificare il Codice etico della FIFA al fine di garantire che d’ora in poi tutte le forme di abuso sessuale, molestia e sfruttamento non siano soggetti a prescrizione. Inoltre, sono state apportate modifiche fondamentali al codice disciplinare della FIFA al fine di fornire una maggiore protezione alle vittime di discriminazione, rafforzare la lotta della FIFA contro la manipolazione delle partite, affidare le indagini su specifiche questioni disciplinari a esperti indipendenti ed estendere l’ambito di competenza della commissione disciplinare della FIFA”.

Infine, una nota sul mandato di Infantino: “Il Consiglio della FIFA ha inoltre confermato all’unanimità il suo accordo con il Comitato Governance, Audit & Compliance secondo cui il periodo tra il 2016 e il 2019 non conta come mandato per l’attuale Presidente della FIFA, che sta quindi per terminare il suo primo mandato”.