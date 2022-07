Festival dello Sport a Trento 2022 dal 22 al 25 settembre: oltre 200 gli ospiti

by Andrea Bellini

Jean Todt - Foto MacKrys - CC-BY-SA-4.0

È stato definito il programma dell’edizione 2022 del Festival dello Sport, che quest’anno si terrà a Trento dal 22 al 25 settembre. Il titolo della manifestazione, organizzata da La Gazzetta dello Sport e da Trentino Marketing, con la Provincia Autonoma di Trento, Comune di Trento, Apt di Trento e con il patrocinio del CONI e del Comitato Italiano Paralimpico, quest’anno sarà “Momenti di Gloria”. L’occasione sarà quella di ripercorrere, appunto, trionfi importanti e storici in tutti gli sport, dal calcio a quelli olimpici, con uno sguardo anche al futuro rivolto proprio alla manifestazione a cinque cerchi nella sua edizione invernale di Milano Cortina 2026. Tanti i campioni, attuali e del passato, italiani, ma anche tanti ospiti internazionali, come Zico, Sasha Djordjevic, Jean Todt, Lindsey Vonn. Come ogni anno, quindi, spazio a tutti gli sport, dal nuoto al ciclismo, e spazio anche alle imprese estreme di alpinismo con due leggende del calibro di Tommy Caldwell, re dell’arrampicata libera e Piolet d’Or 2015, e Krzystof Wielicki, unico alpinista ad aver scalato in solitaria un ottomila d’inverno. In totale, saranno oltre 200 gli ospiti presenti.