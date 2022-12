Ferrari, senti Toto Wolff: “Binotto rimasto Team Principal più di quanto mi aspettassi”

“Mattia Binotto è rimasto team principal della Ferrari più a lungo di quanto mi aspettassi. E no, non verrà in Mercedes”. A dirlo è Toto Wolff, attuale team principal della Mercedes, che ha parlato così al podcast ufficiale della Formula Uno. “Era chiaro da sempre che Binotto fosse sotto una pressione tremenda – ha proseguito l’austriaco –. Se sei team principal della Ferrari,è meglio che tu abbia un buon accordo di uscita. Ora, probabilmente, si è arrivati a una decisione inevitabile, ma ha resistito più di quanto immaginavo”. E su un possibile futuro assieme, Wolff taglia il discorso: “No, penso che ci siano state troppe schermaglie tra noi, negli ultimi due anni, perché ciò sia possibile. Mattia conosce a fondo la Formula 1 e magari troverà un ruolo in un altro team”, ha concluso.