Europei femminili 2022, Caruso: “Siamo allo sprint finale: mi sento pronta”

by Enrico Ricciulli

Fiorentina femminile - Foto Sportface

La Nazionale italiana femminile di calcio sta preparando i prossimi Europei a Castel di Sangro (Abruzzo). La manifestazione è in programma dal 6 luglio in Inghilterra. Dal ritiro ha parlato la centrocampista Arianna Caruso, apparsa molto fiduciosa: “Mi sento bene e sono pronta. E’ stata una lunga stagione, abbiamo giocato davvero tante partite, ma questo è lo sprint finale e l’energia e la voglia le trovi dentro di te, quindi stai bene per forza fisicamente. Cerco sempre di dare il massimo sia che giochi dal 1′, sia che entri dopo, quindi penso che il mio obiettivo sia fare bene e ci proverò con tutta me stessa”.