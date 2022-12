Europei cross 2022, Crippa: “Ho la chance di vincere un’altra medaglia”

Le stelle del cross sono a Venaria Reale (Torino) per gli Europei. Gli atleti hanno parlato in conferenza stampa alla vigilia delle gare della giornata di domenica 11 dicembre. “Sì, non lo nascondo, ho una chance per vincere un’altra medaglia dopo l’oro degli Europei di Monaco di Baviera nei 10.000 e il bronzo nei 5000”, esordisce Yeman Crippa, alla sua decima partecipazione nella rassegna, con altrettante medaglie già al collo. “Lo scorso anno purtroppo mi sono ritirato, stavolta invece devo sfruttare questa occasione”. La prima sgambata sul percorso, insieme a tutto il gruppo azzurro, ha dato risposte: “È veramente difficile. Ma il cross è questo e ne sono felice. Sono pronto per domani, dopo 35 giorni di allenamento in altitudine in Kenya”. Inevitabili le domande sulla sfida con il norvegese Jakob Ingebrigtsen nella prova sui 10 km (salita e discesa da ripetere per sei volte), start alle 13.10: “Che il percorso sia difficile o facile conta poco, lui è di un altro livello. In ogni caso domani proverò a batterlo…”.