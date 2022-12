Empoli-Monaco oggi in tv: orario e diretta streaming amichevole 2022

Il programma con la data, l’orario e la diretta streaming di Empoli-Monaco, amichevole invernale 2022. Terzo test per gli azzurri di mister Zanetti, reduci dal pareggio contro il Wolverhampton e dalla vittoria con lo Sturm Graz nelle due precedenti amichevoli. Calcio d’inizio al Castellani alle ore 17 di questo pomeriggio, venerdì 16 dicembre. Sarà possibile vedere la partita in diretta streaming su DAZN e ZONA DAZN 2 (canale 215 di Sky per gli abbonati DAZN).

SEGUI IL LIVE