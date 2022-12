Empoli: in casa arriva la prima sconfitta in amichevole contro il Monaco, 0-1 e gol di Diop

Sconfitta in amichevole per l’Empoli al Castellani, nel corso del ritiro invernale anomalo in virtù della pausa per i Mondiali in Qatar. Dopo aver battuto lo Sturm Graz e aver pareggiato col Wolverhampton, arriva anche la prima sconfitta amichevole. Contro il Monaco infatti, la gara termina 0-1.

Partono meglio gli ospiti, con l’Empoli più chiuso dietro, che pian piano prendere coraggio. Il primo tempo sembra starsi per chiudere sullo 0-0, ma al minuto 44′ Diop trova il gol del vantaggio. Nella seconda frazione, l’Empoli prova a trovare il pareggio, ma il Monaco è molto attento defensivamente, e la gara si chiude 0-1.