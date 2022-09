Elezioni 2022, Lotito in Senato a 37 anni da Dino Viola: è il quarto precedente tra Roma e Lazio

Dopo essersi battuto nella scorsa legislatura per essere nominato parlamentare, Claudio Lotito ce l’ha fatta ed è Senatore della Repubblica. Il presidente della Lazio ha vinto la sfida nel collegio uninominale del Molise in cui è stato candidato dal centrodestra in quota Forza Italia. Si tratta del quarto presidente di una squadra di calcio a Roma ad essere eletto in Parlamento. Il nome più celebre ovviamente è quello di Dino Viola, presidente del secondo Scudetto della Roma, eletto in Senato nella IX legislatura nelle file della Democrazia Cristiana, vicino alla corrente di Andreotti. Prima di lui toccò a Pier Carlo Restagno, eletto deputato alla Consulta Nazionale e alla Costituente, prima di occupare lo scranno in Senato per le prime quattro legislature. Restagno guidò la Roma dal 1949 al 1952 e passò alla storia suo malgrado come il presidente della prima e unica retrocessione giallorossa in Serie B. Un nome di rilievo sia per la DC che per la Roma fu Franco Evangelisti, braccio destro di Andreotti, con una lunga carriera tra Camera e Senato. Guidò i giallorossi dal 1965 al 1968. Tra i precedenti c’è anche Giuseppe Ciarrapisco, ma la sua carriera da Senatore non coincise con l’esperienza da presidente della Roma.