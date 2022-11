Spettatori d’eccezione nel match tra Croazia e Canada, sugli spalti del Khalifa International Stadium di Doha, per la gara dei Mondiali di Qatar 2022. L’attaccante dell’Inter Edin Dzeko è infatti in compagnia del compagno di Nazionale ed ex Juventus Miralem Pjanic. La prova, arriva direttamente dal profilo Instagram dell’interista che ha condiviso questa foto.