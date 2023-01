Djokovic-Paul in tv: data, orario, canale e diretta streaming Australian Open 2023

Novak Djokovic se la vedrà contro Tommy Paul nella semifinale dell’Australian Open 2023 (cemento outdoor). Salvo sorprese, il serbo è atteso da un’altra passeggiata di salute prima dell’atto conclusivo. Nole è apparso ingiocabile sia contro De Minaur e contro Rublev e nulla lascia pensare che l’americano possa impensierirlo. Ovviamente nel tennis a parlare sarà come sempre il campo, perciò mai dire mai, ma Paul dovrà offrire una prestazione perfetta e sperare in un crollo verticale dell’avversario per sperare di poter prevalere. I due non si sono mai affrontati in un match ufficiali e, purtroppo per Paul, il primo confronto si prospetta particolarmente sfavorevole. Per lui sarà infatti la prima semifinale in carriera a livello slam, mentre per Djokovic la 44^. Ampiamente favorito dunque il serbo, che tiene più vivo che mai il sogno del 22° slam.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Djokovic e Paul scenderanno in campo venerdì 27 gennaio, alle ore 09:30 sulla Rod Laver Arena. La copertura televisiva è affidata ad Eurosport, che monitora la manifestazione attraverso Eurosport 1 ed Eurosport 2 (canali 210 e 211 di Sky). Disponibile anche una live streaming mediante il sito di Eurosport (tramite abbonamento Premium) e le piattaforme di riferimento Discovery+, Now Tv, Sky Go e DAZN. In alternativa, anche Sportface.it garantirà una diretta testuale della semifinale tra Djokovic e Paul. Il nostro sito monitorerà tutte le partite degli italiani e non solo durante le due settimane di Melbourne garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti.