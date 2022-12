Discesa femminile Lake Louise, Goggia: “Molto soddisfatta. Due anni con il pettorale rosso è incredibile”

“Sono molto soddisfatta. Dal coaches’ corner in giù ho sciato esattamente come volevo, con le giuste linee, e ho preso le rampe in maniera perfetta”. Sofia Goggia commenta così il suo secondo successo in discesa a Lake Louise nella Coppa del Mondo 2022/2023. “Il vento mi ha dato fastidio in uscita dal piano, ma nel complesso ho condotto una gara molto più concreta rispetto a venerdì – ha detto la bergamasca -. Sono felice perchè ho vinto due discese su due ed era l’obiettivo che mi ero posta. A pensarci bene sono praticamente due anni che indosso il pettorale rosso, credo sia una cosa incredibile. Adesso non c’è tempo per distrarsi, il focus deve andare obbligatoriamente sul supergigante”.