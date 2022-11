Diffidati Corea del Sud-Ghana: i ghanesi a rischio squalifica in vista dell’Uruguay

Il Ghana torna in campo dopo essere stato sconfitto dal Portogallo all’esordio. Nella seconda giornata del gruppo H ai Mondiali di Qatar 2022, i ghanesi affrontano la Corea del Sud per andare a caccia dei tre punti e sperare ancora nella qualificazione agli ottavi di finale. Ma ci sono diffidati nella formazione di Addo in vista della sfida contro l’Uruguay? Sì, ci sono ben quattro calciatori a rischio squalifica: Mohamed Kudus, André Ayew, Alidu Seidu e Inaki Williams.