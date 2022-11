Davis Cup Finals 2022, Shapovalov fa e disfa: il Canada batte la Germania e raggiunge l’Italia in semifinale

La quarta e ultima semifinalista delle Finals di Coppa Davis 2022 a Malaga è il Canada. Saranno i ragazzi di Frank Dancevic a sfidare l’Italia per un posto in finale, come da pronostico. Decisivo il successo per 2-1 ai danni della Germania maturato al doppio decisivo. Il grande protagonista è Denis Shapovalov, che a sorprese perde il suo match di singolare, ma torna in campo per il doppio e trascina il Canada al penultimo atto del torneo. I nordamericani partiranno favoriti anche contro i ragazzi di capitan Volandri, ma non sono affatto imbattibili.

IL RACCONTO – Partenza in salita per il Canada, che a sorpresa non riesce a conquistare il primo punto. Il singolare che apre il confronto va infatti alla Germania grazie ad un super Jan-Lennard Struff, capace di sconfiggere Shapovalov per 6-3 4-6 7-6. Il tedesco rischia di complicarsi la vita nel parziale decisivo, sprecando due match point avanti 5-2, ma riesce ad imporsi comunque al tie-break. A metterci una pezza ci pensa Auger-Aliassime, che regola in due set Otte e ristabilisce la parità. Il classe 2000 serve benissimo ed ottiene una vittoria più comoda di quanto non suggerisca il punteggio di 7-6 6-4. Si va dunque al doppio decisivo, in cui i tedeschi partono alla grande. Krawietz e Puetz conquistano infatti il primo set per 6-2. Con il passare del tempo, tuttavia, Pospisil e Shapovalov crescono nettamente e completano la rimonta, vincendo sia secondo che terzo set per 6-3 e regalando al Canada l’accesso alle semifinali.