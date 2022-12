Dalla Spagna: non basta Cristiano Ronaldo, offerta dell’Al Nassr per Busquets

Non basta Cristiano Ronaldo all’Al Nassr: secondo quanto riportato dal “Mundo Deportivo”, il club saudita avrebbe messo nel mirino il centrocampista del Barcellona Sergio Busquets. Il 34enne centrocampista è in scadenza a fine stagion, ed avrebbe ricevuto, ovviamente, una ricchissima offerta. L’ex campione del mondo, starebbe infatti pensando di lasciare i blaugrana già a gennaio, anche se Xavi vorrebbe convincerlo a restare ancora per qualche mese. Il club saudita, starebbe quindi pensando a creare una squadra grandissima, puntanto Cristiano Ronaldo e Sergio Busquets, ed avendo già tra le loro fila il tecnico Rudi Garcia, e i calciatori Ospina, Luiz Gustavo, Talisca ed Aboubakar.