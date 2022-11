Curling Europei femminili 2022: Danimarca medaglia d’oro, argento alla Svizzera

La Danimarca vince la medaglia d’oro agli Europei femminili 2022 di curling. Le danesi hanno avuto la meglio in finale contro la Svizzera con il punteggio di 5-4, in una grande sfida terminata all’extra end. Grande battaglia fin dall’inizio del match. La Danimarca apre con un punto nel primo end e la Svizzera risponde allo stesso modo nel secondo. Dopo due end a secco di punti, le danesi vanno sul 2-1 nel quinto parziale ma le elvetiche trovano il sorpasso con due punti nel sesto end sul 2-3. Altro parziale a secco di punti e altro botta e risposta tra le due squadre negli ultimi tre end, con un punto della Danimarca per il 3-3 nell’ottavo, uno della Svizzera per il 3-4 nel nono e il pareggio delle danesi sul 4-4 alla fine del decimo parziale. Ad avere la meglio all’extra end è la Danimarca che firma il punto vincente e chiude sul 5-4.