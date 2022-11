Croazia-Spagna in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Finals Coppa Davis 2022

La Croazia se la vedrà contro la Spagna nei quarti di finale delle Finals di Coppa Davis 2022. Impegno molto ostico per i padroni di casa, che in quel di Malaga partiranno sfavoriti secondo i bookmakers. La Croazia può infatti vantare due eccellenti singolaristi come Cilic e Coric ed una coppia di doppio estremamente affiatata quale Mektic/Pavic. La Spagna risponde con Bautista Agut e Carreno Busta, i quali non hanno bisogno di presentazioni, ed un duo da non sottovalutare in ottica doppio come quello formato da Granollers e Martinez. Spagna orfana di Nadal e Alcaraz, ma determinata a dar seguito alle vittorie ottenute nel 2017 e 2019 proprio in Coppa Davis. Chi avrà la meglio?

RISULTATI E CLASSIFICHE

PROGRAMMA, CALENDARIO E COPERTURA TV

ITALIA-USA IN TV

REGOLAMENTO

TABELLONE: SEMIFINALI ED ACCOPPIAMENTI

QUANDO E COME SEGUIRLA – Croazia e Spagna scenderanno in campo nella giornata di oggi (mercoledì 23 novembre) con inizio fissato a partire dalle ore 16:00). Il contesto sarà il Palacio de Deportes Josè Maria Martin Carpena di Malaga (Spagna). La superficie, invece, è il cemento indoor. La diretta televisiva dell’evento sarà affidata a Sky Sport mediante i tre canali di riferimento Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (205) e Sky Sport Arena (206), Rai 2 e SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky).

Disponibile anche una diretta streaming attraverso le piattaforme NOW TV, Sky Go (solo per abbonati Sky), Rai Play e SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FIT). In alternativa, anche Sportface.it seguirà i quarti di finale delle Finals di Coppa Davis 2022 tra Croazia e Spagna. Il nostro sito garantirà ai propri lettori news, aggiornamenti, approfondimenti, interviste, contenuti esclusivi ed highlights al termine dell’incontro.