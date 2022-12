Cremonese: ampia vittoria per 6-0 in amichevole contro il Salsomaggiore

Ampia vittoria per 6-0 della Cremonese contro il Salsomaggiore (squadra di Serie D). Tante le assenze che però non fermano i ragazzi di Alvini dall’imporsi ampiamente. Il primo tempo finisce già 4-0, con le reti di Ascacibar, Lochoshvili, Okereke e Dessers (su calcio di rigore). Nella ripresa il tecnico grigiorosso ha riproposto lo stesso modulo, ma rivoluzionato la formazione: Afena-Gyan e Sernicola hanno chiuso la gara con una rete a testa e sul risultato di 6-0. La prossima sfida amichevole in programma per la Cremonese è con il Desenzano, mercoledì 14 dicembre alle 14.30.

Ecco le due formazioni schierate da Alvini nel corso della gara:

Cremonese 1° tempo (4-3-1-2): Carnesecchi; Baez, Bianchetti, Lochoshvili, Valeri; Pickel, Ascacibar, Escalante; Acella (32’ Tsadjout); Dessers, Okereke.

Cremonese 2° tempo (4-3-1-2): Sarr; Sernicola, Aiwu, Hendry, Quagliata (74’ Ndiaye); Meité, Castagnetti, Milanese; Buonaiuto; Ciofani, Afena-Gyan.