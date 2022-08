Coppa Italia 2022/23: Genoa di misura sul Benevento, al Ferraris è 3-2

by Christian Poliseno

Stadio Luigi Ferraris, Genoa - Foto LiveMedia/Nderim Kaceli

Termina 3-2 il match tra Genoa e Benevento, match valido per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia 2022/23. La partita, disputata allo stadio Ferraris, è stata vinta dai padroni di casa, regalando ai liguri il passaggio del turno.

La cronaca

Un inizio non troppo entusiasmante quello del match di Genova, con le due squadre che nei primi minuti sono molto fallosi. Il risultato si sblocca infatti solo superata la mezz’ora, con la rete di Gudmundsson, che col destro da sotto porta riesce a mettere dentro un pallone di Coda. 1-0. Al minuto 45′ poi, arriva il raddoppio con una rete molto simile. Ancora Coda in mezzo per Gudmunsson che non sbaglia: 2-0. Ma il Benevento c’è, e Glik la riapre, svettando più in alto di tutti su un calcio d’angolo. Il primo tempo si chiude sul 2-1. Nella seconda frazione arriva poi il terzo gol rossoblù, con Coda, su calcio di rigore. L’ultimo sussulto del match è nel finale, al minuto 96′ con la rete di Karic, che però non basta per portare la gara ai supplementari. Il risultato finale è di 3-2.