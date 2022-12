Coppa del Mondo Short Track: confermati i 12 azzurri per la trasferta in Kazakistan

Dal venerdì 9 dicembre, ad Almaty, in Kazakistan, la Nazionale di short track inizierà il suo terzo capitolo della Coppa del Mondo. Kenan Gouadec, il direttore tecnico, coadiuvato dagli allenatori Nicola Rodigari e Derrick Campbell, ha scelto gli stessi 12 scelti già nell scorse due tappe: Nicole Botter Gomez, Elisa Confortola, Chiara Betti, Gloria Ioriatti, Arianna Sighel e Arianna Valcepina al femminile, Mattia Antonioli, Andrea Cassinelli, Tommaso Dotti, Thomas Nadalini, Pietro Sighel e Luca Spechenhauser al maschile. Assenti sia Arianna Fontana sia Martina Valcepina.

Ecco proprio le parole di Gouadec: “Nei raduni di Bormio la squadra ha fatto un buon lavoro di rientro dalla Coppa del Mondo in Nord America. Siamo pronti ad affrontare questa tappa con l’intenzione di fare uno step in più rispetto a Canada e Stati Uniti, lavorando soprattutto sulle strategie e le tattiche di gara individuali e di staffetta. Ci teniamo a fare bene questo fine settimana anche perché non gareggeremo nella quarta tappa così da concentrarci a Bormio su un lavoro di carico più importante in vista della seconda parte di stagione”.