Coppa del Mondo Sci: Pellegrino sale sul podio della 20 km dopo la squalifica di Halfvarsson

Federico Pellegrino raggiunge il terzo posto nella pursuit 20 km skating di Ruka per la Coppa del Mondo di Sci. Il valdostano, per la prima volta in carriera, sale quindi sul podio di una gara distance e lo fa grazie ad una gara fantastica e ricca di emozioni. Pellegrino, arrivato al traguardo quarto, ha dovuto aspettare anche affinchè lo svedese Calle Halfvarsson venisse squalificato per aver tagliato il tracciato.