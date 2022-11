Coppa Davis Italia-Canada, le scelte ufficiali dei due capitani: ecco il programma delle partite

Le scelte ufficiali di Filippo Volandri e Frank Dancevic per la semifinale di Coppa Davis tra Italia e Canada. A Malaga, in Spagna, alle ore 13 scatta la seconda semifinale delle Finals: per chi vince ci sarà un posto nella finalissima di domani contro l’Australia di Lleyton Hewitt che nella giornata di ieri ha sconfitto la Croazia per 2-1, al doppio decisivo. Formazioni confermate per entrambe le squadre: sarà Lorenzo Sonego ad aprire la sfida contro Denis Shapovalov mentre a seguire Lorenzo Musetti affronterà Felix Auger-Aliassime. Infine il doppio confermatissimo con Simone Bolelli e Fabio Fognini che, in caso di 1-1, affronteranno Vasek Pospisil e Denis Shapovalov.

IL PROGRAMMA COMPLETO DELLE PARTITE

Ore 13:00 – Lorenzo Sonego vs Denis Shapovalov (SEGUI IL LIVE)

A seguire – Lorenzo Musetti vs Felix Auger Aliassime (SEGUI IL LIVE)

A seguire – Simone Bolelli/Fabio Fognini vs Vasek Pospisil/Denis Shapovalov