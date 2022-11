Coppa Davis, Croazia-Australia: le scelte dei capitani per la semifinale

Si torna in campo a Malaga per la prima semifinale delle Finals di Coppa Davis 2022. La Croazia di Vedran Martić affronta l’Australia di Lleyton Hewitt per andare a caccia di un posto nell’ultimo atto e continuare il percorso verso il trofeo; ma quali sono le scelte dei capitani? Nel primo singolare sarà sfida tra Coric e Kokkinakis, mentre nel secondo Cilic incontrerà De Minaur. Nel doppio, invece, Mektic/Pavic affronteranno la coppia formata da Ebden e Purcell.

Coric (CRO) vs Kokkinakis (AUS)

Cilic (CRO) vs De Minaur (AUS)

Mektic/Pavic (CRO) vs Ebden e Purcell (AUS)