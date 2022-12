Combinazioni girone H, Portogallo qualificato: Ghana-Uruguay-Corea per gli ottavi

Le combinazioni del girone H a novanta minuti dal termine della fase a gironi. Il Portogallo è già sicuro della qualificazione agli ottavi di finale mentre Ghana, Corea del Sud e Uruguay si giocano tutto in un pomeriggio emozionante. Di seguito tutto quello che c’è da sapere per gli ultimi novanta minuti di fuoco.

CLASSIFICA GIRONE H

Portogallo 6 (5:2)

Ghana 3 (5.5)

Corea del Sud 1 (2:3)

Uruguay 1 (0:2)

PROGRAMMA ULTIMA GIORNATA

Ore 16:00 – Corea del Sud-Portogallo

Ore 16:00 – Ghana-Uruguay

LE COMBINAZIONI

PORTOGALLO – Cristiano Ronaldo e compagni sono già qualificati. Giocano per chiudere al primo posto e per farlo gli basta un pareggio. Ma anche in caso di sconfitta potrebbero arrivare primi se il Ghana non batte l’Uruguay oppure se gli africani vincono e non recuperano i tre gol di svantaggio nella differenza reti. Insomma, quella di oggi, di certo non è una partita fondamentale per i lusitani.

GHANA– Il Ghana si gioca tutto ed ha il destino nelle proprie mani. Vincendo gli africani sarebbero matematicamente qualificati agli ottavi di finale. Ma anche con un pareggio hanno grandi chances di farcela perché salirebbero a quattro punti e potrebbe eliminarli solo una vittoria della Corea del Sud sul Portogallo con due gol di scarto.

COREA DEL SUD – Son e compagni per avere chance di passare devono assolutamente battere il Portogallo perché sennò sarebbero aritmeticamente eliminati. Ma anche vincendo non sarebbero per nulla certi di arrivare agli ottavi: dovrebbero sperare che il Ghana non vinca con l’Uruguay. In caso di pareggio tra Ghana e Uruguay o di vittoria dei sudamericani, si andrebbe a guardare la differenza reti visto che ci sarebbe un arrivo a quattro punti tra due squadre.

URUGUAY – Vincere o morire. Quella di oggi potrebbe essere l’ultima partita della generazione d’oro dell’Uruguay: ma Cavani e compagni hanno un’ultima chance. Devono battere il Ghana per superarlo in classifica e magari sperare che il Portogallo non perda con la Corea del Sud. A quel punto, con quattro punti, l’Uruguay sarebbe qualificato matematicamente. In caso di contemporanea vittoria degli asiatici si guarderebbe la differenza reti e i coreani partono con un gol di vantaggio (-1) contro il -2 di Suarez e compagni.