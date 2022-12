Cnn: Zelensky propone un messaggio di pace per i Mondiali, ma la Fifa rifiuta

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha chiesto di condividere un messaggio di pace prima del calcio d’inizio della finale del Mondiale di Qatar 2022, ma la sua richiesta è stata respinta dalla Fifa. A riferirlo è una fonte alla Cnn spiegando che Zelensky si è offerto di apparire in un collegamento video con i tifosi nello stadio in Qatar, prima della partita, e l’ufficio presidenziale è rimasto sorpreso dalla risposta negativa. “Pensavamo che la Fifa volesse usare la sua piattaforma per il bene comune”, ha detto la fonte. Al momento però, sarebbero ancora in corso i dialoghi, e magari la vicenda potrebbe avere un finale diverso.