Ciclismo: domani a Cassano d’Adda l’edizione 2022 del Giro d’Onore della FCI

Domani, mercoledì 21 dicembre alle ore 15:30, prenderà il via l’edizione 2022 del Giro d’Onore della Federazione Ciclistica Italiana. Quest’anno a Cassano d’Adda (Mi) presso il Castello Visconteo. Sarà l’occasione per rendere omaggio, tra gli altri, ad atleti come Vincenzo Nibali, l’uomo dei grandi giri e delle classiche italiane, Filippo Ganna, che ha riportato in Italia il record dell’ora, il quartetto dell’inseguimento femminile e dell’inseguimento juniores. Tra le sorprese più attese anche lo svelamento del nuovo logo federale, il quale è stato scelto attraverso un bando a cui hanno risposto oltre 500 soggetti da tutte le parti del mondo. A tutti i premiati andranno i ringraziamenti degli appassionati e delle massime autorità civili e dello sport presenti, a cominciare dai presidenti del Coni e del Cip, Giovanni Malagò e Luca Pancalli.