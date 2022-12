Caso D’Onofrio, Malagò: “Ho apprezzato le dimissioni di Trentalange”

“Può colpire che due componenti del calcio come l’AIA e la Lega Pro abbiano visto dimettersi i loro presidenti, ma sono due casi diversi. Trentalange domenica mi ha chiamato e mi ha detto di essere in pace con la sua coscienza, che si considera estraneo e che si sottoporrà a giudizi e valutazioni della giustizia sportiva. Mi ha detto che si è dimesso di fronte a un alto rischio di commissariamento dell’AIA e secondo me è un gesto da apprezzare”. Ne ha parlato il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a margine della giunta odierna. Parlando nello specifico delle dimissioni di Ghirelli, Malagò ha aggiunto: “E’ un dirigente sportivo che conosciamo da anni. Ha portato una modifica dei format dei campionati ed è chiaro che se non viene approvata c’è un problema perché vuol dire che è venuto meno il rapporto di fiducia tra assemblea e presidente. Ha fatto un gesto di grande rispetto e dignità”.