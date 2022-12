Brescia-Parma in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023

Ecco le informazioni utili sulla data, l’orario, la diretta tv e streaming di Brescia-Parma, match del Mario Rigamonti valevole per la diciassettesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. I padroni di casa sono al sesto posto ed ospitano la compagine che è esattamente sotto a loro, di un punto e una posizione: i ducali di mister Pecchia. Chi vince, sale in classifica in questo posticipo che odora di Serie A. La partita andrà in scena nella giornata di lunedì 12 dicembre alle ore 20:30; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

